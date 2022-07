Stade régional de Matam : Farba Ngom conclut en apothéose la campagne de BBY

Farba Ngom conclut en apothéose la campagne de BBY

Après un périple de plusieurs jours dans tout le département qui s’est traduit par des caravanes, des meetings et des visites de proximité, la coalition Benno Bokk Yakaar a déroulé ce vendredi son dernier meeting au niveau du stade régional de Matam. Farba Ngom, le coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar de Matam, accompagné de hautes sommités de la mouvance présidentielle, a mis les petits plats dans les grands pour ce dernier événement de la campagne électorale. A l’occasion, le stade régional de Matam s’est révélé être exigu pour contenir la foule des militants et sympathisants en provenance des localités du département de Matam, qui venus répondre massivement à l’appel, ont pesé lourd sur la balance de la mobilisation. Les ténors politiques, qui n’ont point lésiné sur les moyens pour la réussite de cette manifestation, ont tenu à rassurer le président Macky Sall d’une majorité éclatante au niveau de l’assemblée nationale, en déclarant le Fouta acquis à sa cause. Cela repose, de l’avis du candidat député, Mamadou Mory Diaw, de l’agent judiciaire de l’Etat Moussa Bocar Thiam, Kalilou Wagué et Souleymane Barka Ba, entre autres leaders qui se sont succédés au micro, « des efforts consentis par le gouvernement de l’ère Macky Sall pour améliorer les conditions de vie des populations et des couches les plus vulnérables ». Pour magnifier les réalisations et les chantiers en cours dans le département qui, de leurs avis, se traduisent « en arguments de taille pour la coalition à l’endroit des électeurs du Fouta qui adhèrent à la politique du président de la république ».