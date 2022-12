Station balnéaire de Abéné et Kafountine: Le maire David Diatta sollicite la mise en œuvre rapide du projet

Le maire David Diatta sollicite la mise en œuvre rapide du projet de la Station balnéaire de Abéné

"Je salue le travail que la SAPCO est en train de faire à travers ce projet. Ce que je leur demande vraiment, c'est ça aille plus vite, parce qu'on en a vraiment besoin. Nous sommes conscients des lenteurs liées à la procédure et autres. Nous sommes vraiment pressés de voir le jour où ce projet de site balnéaire de Abéné et de Kafountine" sera réalisé, intervient David Diatta, maire de Kafountine. Selon lui, la réalisation de ce projet va fortement contribuer à l'élan de paix.





Le travail aujourd'hui sinon le plaidoyer, c'est d'encourager ceux qui sont toujours hésitants à venir découvrir cette zone, dit David Diatta. Il affirme en outre qu'il n'y a plus d'arguments d'insécurité qui a contribué à faire ralentir le secteur du tourisme dans la zone. Plaidant ainsi pour la redynamisation du tourisme au niveau de la commune de Kafountine, David Diatta précise qu'il n'y a plus lieu de parler de conflit. La paix est maintenant là en Casamance, la sécurité aussi. Cette insécurité jadis notée dans la zone a été à l'origine de la fermeture de l'aérodrome de Abéné.