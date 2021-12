Structure d'accueil des femmes victime de violences: Le vœu des féministes exaucé par le Japon

A travers un mémorandum, les défenseurs des droits des femmes avaient évoqué leur souhait d’avoir des structures spécialisées de prise en charge pour accueillir les victimes de violences et la nécessité de mise en place d'un cadre pour faciliter l’accès à la justice des victimes, en assurant, au besoin, leur anonymat et leur accès à l’aide judiciaire.



Cette revendication faite lors de leur manifestation pacifique, qui s’est tenue le 19 décembre, semble porter ses fruits.



En effet, l'ambassade du Japon compte signer, ce mercredi 22 décembre, un contrat de don avec l'association sénégalaise "La Palabre", d’un montant de plus de 50 millions de F CFA, destiné à la construction et à l’aménagement d’un centre d’accueil pour les femmes et les filles victimes de violences. Ils l’ont fait savoir à travers un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction.



Ce partenariat signé entre l'Ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo, et la Secrétaire Générale de l’association, Fatimata Aw, n'est que le début du combat pour la cause des femmes et le renforcement des liens entre les deux pays.