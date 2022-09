Subvention annuelle de 3 millions : Alioune Sarr gâte les étudiants du Diobass

Le ministre et maire de Notto Diobass soulage les étudiants de sa commune. Alioune Sarr a décaissé une somme de 3.100.000 F CFA répartie entre les amicales d'étudiants de Diobass établies dans les 6 universités du Sénégal. Cette subvention annuelle est destinée « à soutenir et à accompagner les étudiants originaires de la commune de Notto Diobass dans les différents campus universitaires du pays », selon Alioune Badara Faye, porte-parole du maire.





La subvention s'ajoute aux nombreuses Initiatives du maire d'après Ndeye Fatou Ndiaye, 2ème adjointe au maire. « Le maire est le parrain naturel et régulier de toutes les initiatives des différentes communautés estudiantines de la commune ainsi que les actions sociales régulières en direction de cette couche qui porte l'avenir et Ie rayonnement de la commune de Notto Diobass », dit-elle.





Bien que l'enseignement supérieur ne soit pas une compétence transférée donc non pris en charge par le budget de la municipalité, « cette subvention annuelle découle de la volonté et de l'engagement personnelle du maire Alioune Sarr à accompagner l'ensemble des populations du Diobass pour asseoir les bases d'un développement socio-économique durable et équitable. » indique Ndeye Fatou Ndiaye.





La remise de cette importante subvention aux étudiants de Notto Diobass, intervient quelques semaines après le Concours d'Excellence dans les matières scientifiques organisé par la commune de Notto Diobass, ce qui a permis d'honorer 22 élèves issus des différents établissements de la commune, qui au terme d'un concours qui a porté sur les disciplines scientifiques : Mathématiques, Science Physiques Sciences de la Vie et de la Terre, se sont brillamment distinqués dans les trois lycées et 10 collèges que compte la commune.