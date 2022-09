Succession de Niasse à l’AFP : de la «guerre des trois» à la «guerre des quatre»

Jusque-là, trois noms circulaient. Le favori de la course, Alioune Sarr, l’ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens, et ses deux challengers, Mbaye Dione, le maire de Ngoundiane, et Dr Malick Diop, le directeur général de l’Asepex. Les militants de l’Alliance des forces de progrès (AFP) attendaient que le fondateur et secrétaire général du parti, Moustapha Niasse, officialise la date du congrès pour départager les protagonistes.



D’après Enquête, qui s’est penché ce vendredi sur la question de la succession de Niasse à l’AFP, les cartes ont été rabattues à la faveur du dernier remaniement du gouvernement. Le journal signale que ce qui se présentait comme une «guerre des trois» est bien parti pour devenir une «guerre des quatre» avec la nomination de Papa Sagna Mbaye comme ministre de la Pêche.



En héritant ce poste dévolu à l’AFP, membre influent de Benno Bokk Yakaar, l’ancien maire de Pikine est doté d’un galon qui ne manquera pas de nourrir chez lui des ambitions de participer à la bataille pour le contrôle du parti des Progressistes.



D’autant que son entrée dans le gouvernement sonne autant comme un désaveu pour Alioune Sarr qu’un adoubement pour lui de la part de Moustapha Niasse sans la bénédiction de qui, Papa Sagna Mbaye ne serait sans doute pas ministre.



Reste maintenant à savoir à quelle date se tiendra le congrès des progressistes. La fin du mois de juillet dernier avait été fixée comme limite. Mais plus de deux mois après cette échéance, le chef des progressistes ne semble pas pressé de passer le témoin aux jeunes comme promis.



Après son départ de l’Assemblée nationale, qu’il présidait depuis l’accession de Macky Sall au pouvoir, en 2012, Niasse a accepté le poste de haut conseiller du Président Macky Sall. Comme pour dire que la retraite n'est pas pour maintenant.