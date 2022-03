Succession de Niasse à l’AFP : la Diaspora liste les atouts d’Alioune Sarr

Succession de Moustapha Niass à l'Afp, les atouts de Aliou Sarr

L’Alliance des forces de progrès (AFP) devrait procéder, au mois juillet prochain, au renouvellement de ses instances. Annoncée au mois de juin 2021 par le secrétaire général, Moustapha Niasse, la tenue de ces assises a été confirmée en février dernier par le secrétariat politique des progressistes. En vue de ce rendez-vous, une question se pose : qui va prendre la suite du président de l’Assemblée nationale, qui dirige l’AFP depuis sa fondation en 1999 ? Des têtes qui émergent, celle du ministre du Tourisme et Transports aériens, Alioune Sarr, semble la plus visible. De nombreuses branches de ladite formation politique plébiscitent le maire réélu de Notto Diobass (Thiès). Dernière en date : les Progressistes établis à l’étranger.

Ces derniers ont commencé par brosser le portrait du successeur idéal de Moustapha Niasse. «Au terme d’une large discussion avec la base, l’AFP/Diaspora estime que le prochain Secrétaire Général du parti doit avoir le caractère incontestable d’homme d’État, de rassembleur, en mesure d’incarner les valeurs de fraternité, de solidarité et de travail qui fondent notre Nation», ont-ils égrené dans un communiqué parvenu à Seneweb.

Ils estiment que plusieurs dirigeants actuels de l’AFP ont le profil de l’emploi. Cela a été possible, selon eux, grâce notamment à la vision de leur secrétaire général : «Notre parti et le Président Moustapha Niasse ont déjà planté les bonnes graines qui, aujourd’hui, font la fierté du parti en tant que militants et hommes de valeurs respectés et estimés à l’image du ministre Alioune Sarr, du Professeur Maouloud Diakhaté, entre autres.»

L’AFP/Diaspora n’a pas manqué de souligner, pour s’en réjouir, «la contribution significative du parti dans la gouvernance économique, politique et sociale du pays sous le leadership du Président Macky Sall». «A ce propos, poursuivent les Progressistes de l’étranger, AFP/Diaspora salue la grandeur du Président Moustapha Niasse dans la conduite de sa mission de Président de l’Assemblée Nationale mais également sa clairvoyance dans le choix des hommes et des femmes qui représentent l’AFP dans l’appareil d’Etat. (Lesquels) consciencieusement et avec probité ont conduit avec succès les charges publiques qui leur ont été confiées.»

Comme exemple, les camarades de Niasse citent «Alioune Sarr, initiateur et porteur de la Stratégie Nationale du Hub aérien et Touristique, qui s’est brillamment illustré au Ministère du Commerce avec notamment la négociation réussie avec les acteurs économiques pour une stabilité des prix des produits de consommation, la commercialisation des produits locaux comme le riz ou l'oignon, qui ont connu des succès importants par la régulation et l'implication des banques».

En outre, signale l’AFP/Diaspora, «lorsque le parti a été attaqué en 2015, sur instructions de Moustapha Niasse, il (Alioune Sarr) s’est également, retrouvé au front en faisant le tour du Sénégal avec les camarades des Régions et de la Diaspora pour remobiliser le parti, artisan majeur de la victoire de BBY dans le stratégique département de Thiès, deuxième électorat après celui du Dakar».