Succession de Niasse à la tête de l’AFP: Alioune Sarr en pole position

L’Alliance des Forces de Progrès (Afp)a célébré samedi dernier, l’anniversaire de la déclaration du 16 juin 2019 de Moustapha Niasse, marquant la naissance du parti, qui très vite, s’était massifié, avant de contribuer à la chute du régime de Abdou Diouf, et ensuite de Wade. Lors de la rencontre, le ministre Alioune Sarr, patron des cadres a fait une démonstration de force, avec des militants et sympathisants venu de partout. D’ailleurs, de part le profil du futur secrétaire général qui va remplacer Niasse que les intervenants ont dressé, ça a été un véritable plébiscite pour le maire de Notto-Diobass. Que le ministre de la santé, venu représenter le chef de l’Etat et accompagné des députés Awa Gueye (vice-présidente de l’Assemblée nationale), Alioune Badra Diouf et Awa Niang, a adoubé pour son excellent travail au sein du gouvernement.





Samedi dernier, la permanence de l’Afp a refusé du monde. Une grande mobilisation des militants et sympathisants du parti, qui, le long de la journée, sont revenu largement sur le parcours fort élogieux du secrétaire général de l’AFP, qui a annoncé son départ de la tête du parti, son compagnonnage avec le Président MackySall. Cette rencontre a été pour les jeunes de l’AFP, l’occasion de parler d’avenir, de perspectives, deux semaines après la déclaration de Moustapha Niasse au séminaire de Dakar et 72heures après son point de presse du 16 Juin, lors desquels, le Secrétaire général de l’AFP a manifesté son option résolue de céder le parti à la jeune garde, tout en continuant de la soutenir et de l’encadrer.





En effet, de la succession de Moustapha Niasse, il en été beaucoup question dans tous les discours,y compris celui du patron du parti. Et même si personne ne l’a dit ouvertement, les signes n’ont pas trompé. Lors de la rencontre, il y en avait que pour le Ministre Alioune Sarr. Au moins, il a démontré sa popularité. Des progressistes proches de lui, notamment des jeunes, sont venus de partout : de Nottosa commune et son fief, de plusieurs commune des départements de Mbour et de Thiès qui coiffent sa commune; mais aussi de Matam, de Dakar, de Saint-Louis, de Ziguinchor…Maire de la commune de Notto-Diabass, qu’il dirige depuis deux mandats, et qui a été d’un apport décisif dans les succès électoraux de la mouvance présidentielle dans le département de Thiès, lors des dernières élections, Alioune Sarr jouit d’une base politique large et solide, qui s’étend au-delà de son fief, lui conférant une envergure nationale incontestée, qu’il s’est faite en sillonnant le pays depuis au moins trois ans, à la rencontre des structures de base du parti, notamment au niveau des départements, où il a une bonne côte de popularité.





Maire depuis deux mandats, ministres depuis 9 ans, responsable des cadres, fidélité absolue à Niasse…