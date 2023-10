Suite à la décision rendue par la Cour d'appel, Ourossogui se conforme à la parité

Suite à la décision rendue par la Cour d'appel pour le respect de la parité dans la commune de Ourossogui, le conseil municipal a procédé, le lundi 09 octobre 2023 à l’élection d’un nouveau bureau. Au poste de 1ère adjointe au maire, c’est Mariam Djiby Sy qui a été élue avec 34 voix contre 7 qui sont revenues à Oumou Barro. L’avocat Me Saly Mamadou Thiam, qui a obtenu 34 voix contre 7 concédées à Cheikh Oumar Sy Niassy, devient le deuxième adjoint au maire et Coumba Ba (seule candidate au poste), la troisième adjointe de la commune de Ourossogui dirigée par Me Moussa Bocar Thiam.



Au cours de la réunion du conseil municipal, des questions essentielles pour le développement de la commune ont été abordées. Parmi lesquelles, le compte administratif de 2022, à travers lequel, la commune a atteint un taux de réalisation de plus de 57%. Ce qui constitue « un record dans l'histoire de la commune depuis 1990 », selon le maire.



Des résultats, qu’il juge avoir obtenus « grâce à une bonne stratégie financière et aux actions que la commune a entreprises en collaboration avec les services de l'État pour augmenter les recettes ». C'est pour cette raison, explique-t-il que « Ourossogui est l'une des communes de la région de Matam avec le budget le plus important en raison de sa position centrale et de son fort potentiel commercial qui favorise le développement de nombreuses activités ».