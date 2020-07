Suivi de l’application de la loi sur le plastique : 73 opérations menées, 62 tonnes de plastique saisies

Soixante-deux tonnes de plastique ont été saisies, lors d’opérations menées par le ministère de l’Environnement, dans le cadre du suivi de l’application de la loi sur le plastique entrée en vigueur en avril dernier.





Au total, 73 opérations ont été menées sur l’étendue du territoire national, a confié le ministre face à la presse, ce mardi, pour tirer le bilan d’étape.





«Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2020-04 du 8 janvier 2020, relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques, le 20 avril 2020 dernier, mon département, en collaboration avec tous les acteurs directement concernés par sa mise en œuvre, a engagé des opérations sur l’ensemble du territoire national.

Ces opérations ont permis de mettre hors des circuits de commercialisation des quantités importantes de produits plastiques prohibés», souligne le ministre.





Ces sorties ont aussi servi de prétexte pour «sensibiliser les populations sur la nécessité de changer leurs modes de production et de consommation, pour mettre un terme à la pollution plastique qui constitue une grande menace pour les générations actuelles et futures».





«Sur toute l’étendue du territoire, 73 opérations de suivi de l’application de la loi ont été conduites pour veiller à sa bonne application et mettre un terme aux activités des contrevenants. Ces opérations ont permis de mettre la main sur des quantités importantes de produits plastiques prohibés, notamment des sachets plastiques, des gobelets et des couverts en plastique, des pailles, etc., conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi sur le plastique.





Environ 62 tonnes de produits plastiques ont été saisies et stockées en lieu sûr, compte non tenu des saisies opérées par les douanes», renseigne-t-il.