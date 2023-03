Supposé détournement de 98 milliards F CFA : Bougane Guèye détaille ses accusations contre Mansour Faye

Bougane Guèye Dany est formel. Selon le leader de Gueum Sa Bopp, l'État du Sénégal devrait apporter des éclairages sur les 98 milliards F CFA empruntés par l'État du Sénégal, dans le cadre d'un plan spécial de développement 2023-2027. Bougane Guèye est convaincu qu'il s'agit d'une nébuleuse qui ne dit pas son nom.





"Le 6 janvier, le président Macky Sall a signé une lettre de garantie permettant d'emprunter 98 milliards. La procédure d'emprunt s'est jusque-là bien passée", selon Bougane. Toutefois, le patron du groupe Dmedia s'est étonné du fait que "l'argent récolté a été versé dans un compte privé en toute illégalité". Poursuivant, Bougane Guèye Dany fait savoir que "l'argent a été confié à la société ASGC Sénégal qui, pourtant, faisait partie des démarcheurs". De plus, il révèle que "les 98 milliards ont été logés sous forme de dépôt à terme, au niveau de FBN Banque, dans un compte avec comme n°0100221500000160 et que les intérêts sont versés dans le compte n°0100220600000019-86". Pire, renseigne Bougane Guèye, "c'est un proche de Mansour Faye qui est le signataire du dernier compte". Selon le leader de Gueum Sa Bopp, tout ceci aurait été fait à l'insu du ministère des Finances. "Le contrat de marché et celui de crédit n'ont toujours pas été approuvés par le ministère des Finances", a-t-il rajouté.