Supposé honorariat aux présidents du Cese: TAS démonte le démenti du Palais

L’ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall, n’est pas «convaincu» par le démenti livré par la présidence de la République à propos du «faux décret» sur un supposé honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental (Cese).





«Hier 14 mai, sur la base d’informations fiables, je m’étonnais, à travers un tweet que le décret n°2020-964 ne soit pas disponible sur le site du Journal officiel alors que des décrets pris postérieurement y sont publiés. La copie du décret n°2020-965 du 17 avril 2020 qu’il m’a été donné de voir sur les réseaux sociaux accorderait des avantages considérables à des personnes à qui la nation a déjà tout donné», a-t-il déclaré[A1] dans une note parvenue à Seneweb.





Et d’ajouter dans la foulée: «Le démenti de la cellule de communication (du palais) apporte plus de flou: le plus simple aurait été de produire le décret n°2020-964 dont l’existence ne saurait être mise en doute».





Thierno Alassane Sall, qui fait constater que des décrets établis postérieurement figurent au Journal officiel, de se demander: «Quoi de plus percutant comme démenti que de produire le prétendu vrai texte du décret sur le Cese?»





Allant plus loin, l’ancien ministre de l’Energie pense que «l’existence même du Hcct et du Cese est problématique en ces moments de diète, où se battent au front, et totalement dépourvus de moyens de protection, les personnels soignants qui sont exposés, mal équipés, peu valorisés, sous-épuisés».





A ce titre, le leader de la République des valeurs réclame «les décrets organisant les traitements et autres fonds "politiques" de ces institutions à l’utilité problématique».