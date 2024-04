Supposés crimes politiques et économiques: Boubacar Sèye exige un mandat d’arrêt international contre Macky Sall

« Contre l’impunité des crimes politiques et économiques commis par le Président Macky Sall, un mandat d’arrêt international doit être émis par les nouvelles autorités du pays afin d’entamer la procédure de son extradition au Sénégal ». Ces propos sont de Boubacar Sèye, président de « Horizons sans frontières ».



Pour lui, « le Sénégal a écrit les pages les plus noires de son histoire politique avec Macky Sall. Il a passé tout son temps à opprimer, à mépriser et à manquer de respect aux Sénégalais qui lui ont tout donné ».



M. Sèye, qui a d’ailleurs initié une pétition avec 1495 signataires, à la date du 19 avril, a souligné que l’ex-chef de l’Etat « a du sang sur les mains et c’est pourquoi, le vaillant peuple sénégalais attend impatiemment son retour pour faire face à la justice ! Ce sera le plus grand service rendu aux victimes de sa brutalité », a-t-il écrit.