Suppression de la CREI : Abass Fall rappelle un texte "prémonitoire" de Sonko

Il y a huit ans, Ousmane Sonko avait écrit, selon Abass Fall, un texte "prémonitoire" qui parlait de la dangerosité de la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI). "Ce qui est constant, c'est que c'est une liste unicolore de personnes et si on respectait les choses, le président Macky Sall devait être devant la CREI et si elle continue d'exister, il sera devant cette juridiction après son mandat".





Ces mots d'Ousmane Sonko rappelaient par Abass Fall, prévenaient, selon lui, de sa suppression.





Le membre de Pastef a rappelé la position de son parti par rapport aux cas Karim et Khalifa Sall. "Nous avons toujours défendu que Khalifa Sall et Karim Wade doivent participer aux élections. Donc, ceux qui disent que nous sommes contre le dialogue parce que nous ne voulons pas de leur participation ne disent pas vrai".