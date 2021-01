Suppression de la Ville de Dakar : Soham Wardini, toutes griffes dehors

L'édile de la capitale, Soham Wardini, sort de sa réserve et réagit à la suppression annoncée de la Ville de Dakar.«C’est aux Dakarois de décider de la suppression de la Ville de Dakar. C’est à nous de décider, pour que d’autres ne décident pas à notre place, de l’évolution que nous voulons donner à Dakar, notre ville», a-t-elle martelé.Selon Le Quotidien qui donne la nouvelle dans sa parution de ce samedi, Soham Wardini s’exprimait lors de ses vœux de nouvel an à ses administrés.La mairesse de Dakar estime que "toutes les forces doivent être mobilisées pour préserver la Ville de Dakar et construire ensemble l’avenir de Dakar dans la liberté et la solidarité".