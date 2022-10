Suppression des mesures sociales de protection du Pouvoir d'achat des Sénégalais: Le Nouveau Parti (NP) demande le rejet des injonctions du FMI

Le Secrétariat national du Nouveau Parti (NP) demande au Président de la République, Macky Sall de rejeter systématiquement l’injonction du FMI relative à la suppression des subventions au secteur de l’énergie. Faudrait-il aussi le rappeler, l'institution avait aussi préconisé l'arrêt des exonérations fiscales onéreuses et de toutes autres mesures ou décisions visant à protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, signé par Alassane Cissé, Secrétaire général du Nouveau Parti, cette formation politique appelle à "la cohésion nationale mais aussi à la pacification du champ politique et salue le principe qui sous-entend le projet d’amnistie pour des personnes ayant perdu leurs droits de vote".















Toutefois, le Nouveau Parti suggère, la modification pure et simple du code électoral afin de donner la chance aux personnes concernées de recouvrer leurs droits.









Concernant, les nombreuses attaques contre certains membres fidèles et proches du Président Macky Sall, le NP estime que ce sont des tentatives vouées à l'échec visant d'une part à isoler le Chef de l’État et d'autre part à le déconnecter de la base sociale et affective.







"Le NP condamne et met en garde les auteurs encagoulés tapis dans l’appareil d’Etat à quelque niveau que ce soit", lit-on dans le communiqué.









Par ailleurs le NP alerte "sur la crise mondiale consécutive à la guerre russo-ukrainienne et appelle la communauté internationale à l’adoption d’un Plan de paix sur le format des accords de Minsk actualisés, sous l’égide de l’ONU pour éviter le conflit nucléaire".









En outre, il condamne le coup d’État au Burkina Faso et appelle la CEDEAO à la mise en œuvre d’un encadrement des transitions pour le rétablissement rapide d’un régime civil et démocratique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso.









S'agissant des concertations sur la cherté de la vie avec l’ensemble des acteurs, le NP invite le nouveau gouvernement à mettre en avant l'intérêt général. La formation politique a d'ailleurs pris l'engagement de veiller au respect scrupuleux des directives édictées par le chef de l’Etat.