Sur les traces de Macky Sall : Malick Gakou entame une tournée nationale, jeudi

Les adversaires du président Macky Sall lui emboîtent le pas en perspective des échéances électorales de janvier 2022. Au lendemain de la tournée économique du chef de l’Etat dans les régions Centre et Sud-Est, Malick Gakou, leader du Grand parti, part à son tour à la rencontre des Sénégalais de l’intérieur du pays, dès demain jeudi.





A cet effet, Malick Gakou et une forte délégation du Grand parti séjourneront dans les départements de Kaolack le 10 juin (commune de Kaolack), puis le 11 juin (département de Nioro) et samedi 12 juin département de Kaolack et rencontres à Kahone, renseigne le Grand parti dans une note reçue.





Malick Gakou annonce par ailleurs la mise en place, très prochainement, de coalitions de l’opposition dans toutes les régions du Sénégal en vue des locales et législatives de 2022 et surtout de la présidentielle de 2024.