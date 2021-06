Surveillance et intervention au Sahel : L’UE dote le Sénégal d’un escadron à Kidira

Le projet de coopération internationale dénommé Groupes d’action rapides de surveillance et d’intervention (Garsi) au Sahel a commencé en mars 2018 et a été financé à hauteur de 7,2 millions d’euros (soit 4 milliards 700 millions de francs Cfa) par l’Union européenne (UE).





Sa représentante au Sénégal, Irène Mingasson, a indiqué, ce jeudi à Dakar, lors de la cérémonie de clôture dudit projet, que l’escadron Garsi sera toujours opérationnel, même après la finalisation du financement.





«Je dois préciser, ici, que ce qui s’achève aujourd’hui, ce n’est que le financement de l’UE. Le Garsi, en tant qu’unité opérationnelle, continuera d’exister, puisque la gendarmerie continuera d’en assurer la pleine fonctionnalité», a précisé l’ambassadrice de l’UE.





La coordination de ce projet européen multinational sur le territoire sénégalais a abouti au déploiement de l’unité à Kidira, à la frontière est du pays, a-t-elle assuré.





La diplomate s’est également prononcée sur l’importance de la présence de cet escadron au sein de tous les pays du Sahel pour la sécurisation et la stabilisation des populations dans les zones isolées et transfrontalières.





«La création de cette unité spéciale d’intervention dans l’est du pays s’avère plus que jamais pertinente et nécessaire, parce que le panorama est, lui, toujours fragile», a ajouté Irène Mingasson. Et d’ajouter : «Que ce soit en raison de l’instabilité politique consécutive au décès du président Idriss Deby au Tchad ou encore du deuxième coup d’Etat survenu au Mali fin mai, la stabilité et la sécurité régionale sont toujours mises en mal.»





L’ambassadrice de l’UE s’est tout de même réjouie de la collaboration entre son entité et la gendarmerie nationale. «L’évaluation finale du Garsi/Sénégal qui a eu lieu il y a quelques semaines, a confirmé le formidable succès de ce projet et surtout son impact tangible sur la situation sécuritaire locale».





La mise en place des Garsi au Sahel contribue à la stabilisation de la zone, en renforçant les capacités opérationnelles des autorités nationales et leur contrôle effectif du territoire.