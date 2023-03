Suspension de Me Ousseynou Fall: Pourquoi le juge Pape Mohamed Diop a saisi le barreau

Ousmane Sonko à travers une note rendu public a annoncé que son avocat Me Ousseynou Fall est suspendu par le barreau suite à une plainte du juge Pape Mohamed Diop en charge du dossier pour diffamation l'opposant à Mame Mbaye Niang. Seneweb revient sur le déroulement de l'audience et les échanges entre le juge et l'avocat suspendu.





Me Ousseynou Fall n’avait pas manqué à plusieurs reprises pendant le déroulement du procès pour diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, de demander au juge de faire sortir les gendarmes encagoulés.





Une première fois, puis une seconde fois alors que le juge Mohamed Diop avait mis de côté le dossier Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang, en attendant que le mis en cause arrive au tribunal. A chaque fois, l'avocate demandait au juge de faire sortir les gendarmes encagoulés ( ils étaient au moins trois derrière le juge).





Me Ousseynou Fall expliquait que “ces hommes ne sont pas identifiables”. “En plus, ils instaurent une atmosphère tendue dans la salle”. Face à son insistance, le juge a demandé à l'avocat de quitter la salle non sans lui rappeler qu'il détient la police de l'audience. Ce dernier a refusé et continué sa requête. Suffisant pour que le Président d’audience quitte la salle. Suspendant ainsi le procès pour la cinquième fois.





A la reprise, Pape Mohamed Diop a commencé par expliquer qu'aucune justice ne saurait être rendue que dans la courtoisie, l'élégance, et l'éloquence. A l’en croire ce qui s’est passé au tribunal est de la pure cacophonie. La police d'audience appartient au président, j'ai laissé faire depuis ce matin mais ça suffit. On a été attaqué et c’est consigné par le greffier. Une interpellation, qui n’a pas plu aux avocats de la défense qui ont aussi riposté en rappelant les attaques du parquet et de la partie civile.