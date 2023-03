Suspension des instances africaines, exclusion de la prochaine CAN : Aminata Touré préconise des sanctions lourdes contre la Tunisie

Les réactions ne s'estompent pas, depuis la déclaration «raciste» du président tunisien Kaïs Saïed qui prône l’expulsion des migrants subsahariens de son pays. Ses propos déplacés sèment toujours la psychose dans la communauté négro-africaine en Tunisie.







À ce sujet, l’ancienne Première ministre du Sénégal, Aminata Touré, plaide pour la suspension de la Tunisie des instances de l’Union africaine, ainsi qu'à la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire.





«Au regard du traitement inacceptable des ressortissants subsahariens en Tunisie et des déclarations racistes et haineuses du président Kaïs Saïed, il faut suspendre la participation de la Tunisie des instances de l’Union africaine pour violation de sa Charte constitutive et suspendre la participation de la Tunisie à la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football», a-t-elle tweeté.





Pour rappel, le président Saïed a émis des "mesures urgentes" contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays au sud du Sahara, affirmant ainsi que leur présence en Tunisie était source de "violences, de crimes et d'actes inacceptables".





Et depuis cette déclaration, des migrants ont été expulsés de leurs maisons et se retrouvent ainsi dans la rue.