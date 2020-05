SUTELEC Et Ses Maîtres Chanteurs…La Honte Du Syndicalisme

SUTELEC, C'EST LA HONTE DU SYNDICALISME !!





Honte à ce syndicat qui préfère se remplir les poches plutôt que de travailler à être juste et équitable.





Honte à ce syndicat qui fait tout en catimini afin de ne pas subir l'opprobre et la disgrâce.





Honte à votre mesquinerie !





Il est évident que tout financement occulte favorise la corruption. On voit mal la direction de SENELEC faire dans la « générosité » en versant des dessous de table sans contrepartie. En clair,la contrepartie de cette générosité est la signature, entre autres, d'accords favorables a la direction et la renégociation du contrat liant SENELEC à AKILEE.





Ainsi, comme pour le dopage des sportifs de haut niveau, apparaissent les premiers signes de l'existence d'un système nauséabond de corruption à grande échelle dans le monde du syndicalisme institutionnel. Et quoi que puissent claironner l'état-major du syndicat SUTELEC, les masques finiront par tomber car, petit à petit, les langues se délient au sujet des relations plutôt troubles entre de puissant lobby politicien et cette organisation syndicale…





Habib AIDARA et ses ouailles retournent leur veste dans le dossier AKILEE en espérant la mise au pas des délégués qui se fera par le biais des sinécures, des flatteries, des versements de primes diverses, des promotions pour « service rendu ». Pire encore, le confort et la sécurité du poste, leur procurent un ascendant sur les autres agents. Un ascendant qu'ils finissent par convertir en pouvoir derrière lequel ils s'abritent pour protéger leur rente de situation.





C'est le comble de l'ignominie de surfer sur un contrat pour essayer de faire tomber un ancien directeur quel qu'il soit par gloriole personnelle en se fendant d'un communiqué aussi nul et fabuleux.





Ces malfaisants devraient être stoppés immédiatement, car ce sont des lâches à idéologies bornées d'un autre temps, d'un corporatisme désuet ou d'une association de consommateurs qui est toujours toléré dans notre entreprise.





Quant au paragraphe dans le communiqué de SUTELEC sur le fait qu' « AKILEE est sponsorisé par des intermédiaires n'hésitant pas un seul instant à faire entrave à la réglementation pour une prise de contrôle d'un des secteurs vitaux de notre économie », on aurait de quoi rire si on ne pleurait pas tant sur la bêtise humaine. Leur déni est terrible.





Je crois en l'action syndicale. Parce que je crois en la nécessité de défendre les travailleurs toujours susceptibles de voir leurs droits ignorés par les entreprises. Mais un syndicat qui joue au larbin, au laudateur, avec des dirigeants corrompus, revient à servir ceux qui présentent ce droit comme un abus, une insulte.





Nous sommes scandalisés par la mauvaise foi de ce syndicat. Ulcérés par la morgue des dirigeants de ce syndicat, de ce qui est en train de devenir une caste. Hallucinés par le mépris pour leur propre dignité. On est écœuré par la prétention de SUTELEC de représenter tous les « agents de SENELEC » dans des actions que plus personne ne comprend, mais qui permettent à quelques têtes brûlées de se lâcher, de foutre le souk, se donnant l'illusion d'être les nouveaux défenseurs de ladite société.





Enivré par sa soudaine cure de défenseur, suroxygéné par la conviction de combattre un « HOLD-UP « , monstre effroyable dont seule la mort dans un gargouillement de sang bleu pourra libérer la SENELEC d'un avenir épouvantable. Hurlements partout, cohérence nulle part !





Les travailleurs de SENELEC réclament de nouvelles manières d'agir et d'informer des syndicats. Des stratégies contemporaines un tantinet plus subtiles, qui n'auraient plus pour ambition de réconforter une direction dans son incohérence, mais bien de rallier les agents à des idées, à une analyse cohérente des faits, et à l'y maintenir, par des actions compréhensibles, originales, innovantes et surtout, pertinentes.





LA SUTELEC, c'est une association de consommateurs !