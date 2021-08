Système judiciaire : 250 milliards F Cfa pour la modernisation des infrastructures

Dans le cadre du Programme de modernisation des infrastructures judiciaires, 250 milliards F Cfa ont été dégagés par le président de la République.





Au courant de cette année 2021, 69 infrastructures parmi lesquelles un bâtiment regroupant les sièges de la chancellerie, de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel et du Centre national d’archives judiciaires seront modernisés, confie Mama­dou Salif Sow, Secrétaire aux Droits humains.





"Les palais de Justice de Pikine-Guédiawaye, Rufisque, Mbour, Tivaouane, Diourbel, Mbacké, Kaffrine, Tamba­counda, Kédougou, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Saint-Louis et Matam, la Cour d’appel de Kaolack, les tribunaux d’instance de Dagana, Podor, Kanel, Ranérou, Kébémer, Bambey, etc., ces infrastructures qui sont construites seront dotées de logements de fonction pour les présidents et les procureurs", indique M. Sow.





De plus, de nouveaux édifices seront construits, dans le cadre du Programme de modernisation de la justice, comme le siège de l’Administration pénitentiaire, l’École nationale d’administration pénitentiaire, le Camp pénal de Sébikotane, les maisons d’arrêt et de correction de Fatick, Kaolack, Louga, Matam, Tambacounda, Vélin­gara et Ziguinchor.