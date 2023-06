Tabaski 2023 : Le ”Khoutba” de Ousmane Sonko

Après une longue absence dans les médias depuis sa condamnation et son ’’assignation à résidence’’, Ousmane Sonko refait surface. Dans une message adressé à la nation en cette veille de fête de Tabaski, ce mardi 27 juin 2023, le leader de Pastef est revenu sur l’histoire et les principes sacro-saints qui sous-tendent la célébration du sacrifice d’Abraham.



Le Pastéfien en chef a ravi la vedette à Iran Ndao, Aliou Sall et Cie, le temps d’un discours aux allures de sermon d’Aïd. Convoquant avec aisance les écrits coraniques relatifs à la quintessence de cette fête, il embraye en invitant les musulmans à cultiver la paix et la bonne intention dans les relations humaines.



”C’est bien d’aller à la Mecque (allusion faite à Macky Sall, Ndlr). Mais c’est encore mieux d’humaniser ses rapports avec ses semblables”, lance-t-il.



Il a, en outre, tenu à rassurer ses partisans qui se font du souci pour lui. ”Je sais que beaucoup d’entre vous n’ont pas le cœur à la fête parce qu’ils se font du souci pour moi. Je vais bien et je vais fêter la Tabaski en bon musulman. Je vous souhaite de passer une très bonne fête de Tabaski. Allez faire la fête en famille et soyez heureux”, déclare le maire de Ziguinchor qui, à l’instar du président Macky Sall, promet de se prononcer sur l’actualité après la fête de la Tabaski.