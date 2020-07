Tabaski / Oignon et pomme de terre : La mauvaise qualité et la cherté des prix décriées

L’Aïd El-Kebir arrive à grands pas et les marchés vivent déjà au rythme de la fête. Seulement, au marché Tilène, où Seneweb s’est rendu, vendeurs et clientes embouchent la même trompette et décrient la cherté des condiments. Tous déplorent également la mauvaise qualité de l’oignon et de la pomme de terre.