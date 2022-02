Taïba Ndiaye : La coalition Bunt-bi dénonce une tentative de hold-up électoral

La coalition Bunt Bi dénonce un Hold Up electoral à Taiba Ndiaye

Battu à plate couture lors des dernières élections du dimanche 23 janvier dernier, le député Alé Lo s’accroche à son fromage. Union citoyenne Bunt Bi de El Hadji Ibrahima Mbow tire la sonnette d’alarme.





Selon le quotidien walf, le parti alerte sur une tentative de ‘’hold-up’’ de sa victoire historique dans sa commune, Taïba Ndiaye.





Pour Théodore Chérif Monteil et Cie, Assane Ndiaye et son équipe ont mis fin à plus de 30 ans d’une gestion solitaire, monarchique et non citoyenne de la commune de Taiba Ndiaye qui mérite d’être une commune entreprenante et solidaire avec toutes ses capacités économiques.