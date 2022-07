Tambacounda : Dr Abdourahmane Diouf libre, ses partisans dénoncent l'attitude du Préfet

Dr Abdourahmane Diouf

Tout est bien qui finit bien. Cet adage sied bien à la libération de Dr Abdourahmane Diouf, coordonnateur de Aar Sénégal dont la caravane a été arrêtée par les limiers du commissariat central de Tamba dans la capitale orientale. Il a fallu plusieurs heures de négociations avec le commandant du corps urbain de la police pour que les politiciens recouvrent leur liberté. Ses partisans de Tamba visiblement très en colère dénoncent l'attitude du Préfet. "Hier à Tamba, le ministre des Forces armées a distribué un livre programme de 50 pages intitulé "les élections législatives avec des motos Jakarta" à ses partisans. Personne n'a pipé mot et la police était absente des lieux au quartier Dépôt où ils ont empêché les populations de dormir. Aujourd'hui, Dr Abdourahmane Diouf marche sur les lieux de Tamba pour discuter avec les militants et distribuer des flyers, on lui envoie des policiers lourdement armés pour l'arrêter. Ces policiers nous déclarent en direct que cette décision émane du préfet".