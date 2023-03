Tambacounda : Les Patriotes vont battre le pavé

Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), à travers la coordination départementale de Tambacounda, seront dans la rue de la capitale orientale, ce mercredi 15 mars de 16 heures à 19 heures. Le Préfet du département a autorisé leur rassemblement.



Par cette marche pacifique, le Coordonnateur départemental, Abdou Mbacké Samb et ses camarades de Pastef Les Patriotes entendent demander : “la fin des arrestations et détentions arbitraires et la libération de tous les détenus politiques; la fin de l’instrumentalisation de la justice et le démantèlement des milices privées opérant au côté des forces de l’ordre ; la fin de la mauvaise gestion des ressources publiques et la clarification des sept milliards de FCFA que le Président Macky Sall aurait gracieusement offert à Mme Marine Le Pen”.



Cette marche qui débutera au garage Kothiary du quartier Pont aura comme point de chute la devanture de la gouvernance de Tambacounda.