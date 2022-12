Tambacounda : Macky Sall va procéder à l’inauguration du camp militaire de Goudiry

Macky Sall va inaugurer le camp militaire de Goudiry

Le président Macky Sall est arrivé à Tambacounda, hier, lundi 26 décembre, où il va présider un conseil des ministres décentralisé, ce mercredi 28 décembre.





Le chef de l’Etat va procéder, ce mardi 27 décembre à l’inauguration du camp militaire de Goudiry (région de Tambacounda), à partir de 10h 30. Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), parvenu à Seneweb, « cette nouvelle implantation dont la première pierre a été posée en juillet 2020, vient renforcer le maillage territorial du Sénégal afin de mieux s’adapter à l’évolution du contexte stratégique régional et répondre davantage aux besoins des populations en matière de sécurité ».