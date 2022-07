Tambacounda : Un responsable de l'APR rejoint Ousmane Sonko et met en place le mouvement And Yewwi Askan Wi

Un militant de l'Apr de Tamba rejoint Yewwi

Un départ et pas des moindres enregistré dans les rangs de l’Alliance pour la République (Apr) de Tambacounda. Il s’agit du conseiller municipal et responsable politique de l'APR du plus grand quartier Pont de Tamba où est logé le plus grand centre de vote de la commune avant sa démission. Tidiane Sidibé rejoint dans la foulée le parti Pastef. Il espère amener aussi dans ses bagages d’autres membres de l’Apr. Son choix porté sur Ousmane Sonko est motivé par le fait qu’il voit en Sonko, leader de Pastef, un politicien intègre, serein et très courageux. Tidiane Sidibé précise avoir foi qu'Ousmane Sonko constitue l’avenir politique de ce pays et qu'il mérite d'être protégé.





"J’habite dans la région orientale aux immenses potentialités minières, agricoles entre autres mais rien n'est fait pour réduire le chômage des jeunes de la localité. Les sociétés minières ne travaillent que pour leur compte. L'université du Sénégal oriental tarde à être construite, la gare ferroviaire croule sous le poids de l'âge. Le lycée Technique tarde à ouvrir ses portes faute d'électricité et d'eau. C’est une honte pour nous. Les autorités politiques de Tamba témoignent à la jeunesse une indifférence totale", dit-il.





"A cela s'ajoutent l'injustice, la pauvreté, la corruption, la manipulation de la justice et la cherté de la vie dans ce pays qui ont fini de gangréner le pays de la teranga sans compter les nombreux scandales. C’est pour cela que j’ai pris la décision de quitter l'APR”, dit-il. Tidiane Sidibé, qui a battu le rappel des troupes à son domicile sis au quartier Pont, a saisi cette occasion pour lancer son mouvement "And Yewwi Askan Wi" pour ajoute-t-il, la libération de l'Afrique et du Sénégal en particulier.