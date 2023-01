Tamsir Faye à Sonko : «S’il est prêt à mourir, nous, nous sommes prêts à être enterrés vivants»

L’affaire Sweet Beauté, tient en haleine le pays depuis février 2021. Dans une conférence de presse tenue cette après-midi, le directeur général de l’ANPEJ, Tamsir Faye, membre de la mouvance présidentielle, s’est prononcé sur cette lancinante question d’actualité.





Répliquant à Ousmane Sonko qui a tenu un méga meeting le dimanche dernier à Keur Massar, Tamsir Faye a ouvert le feu sur le présumé violeur de l’ex-masseuse du Sweet Beauté.





Selon lui, cette tentative de vouloir instaurer la violence et la terreur dans le pays ne passera, car «le Sénégal est un pays de paix, de tolérance, de stabilité politique et de culture démocratique fortement enracinée». Donc, force restera à la loi.





Pour Tamsir Faye, ‘’des pyromanes’’ comme Ousmane Sonko n’ont pas leur place dans l’espace politique. ‘’Des déclarations extrêmement graves de la part d’un homme politique adepte du yoyo politique, des déclarations fracassantes et incendiaires, poussant certains au ‘Mortal Kombat’, comme à son habitude, lorsqu’il est dans une position inconfortable. Pendant ce temps, Sonko protège sa famille et conduit ses enfants à l’école. Dans n’importe quel autre pays au monde, les déclarations de ce monsieur qui passe son temps à vilipender les institutions de la République, à insulter nos hommes d’État, à proférer des menaces à tout-va contre l’Administration et les hommes et femmes qui l’incarnent, lui auraient valu un séjour dans l’administration carcérale", crache-t-il.





Pour son bien, il invite Ousmane Sonko à arrêter ‘’son discours de haine et va-t’en guerre et d’aller répondre à la justice sénégalaise, au lieu de vouloir entrainer le pays dans le chaos tout en manipulant de jeunes innocents qu’il utilise comme chair à canon’’.





‘’Personne ne va l’accepter ! Nous ferons face ! La jeunesse fera tout pour que soient debout à jamais les institutions de la République’’, ajoute-t-il.





Avant d’assener : ‘’S’il est prêt à mourir, nous, nous sommes prêts à être enterrés.»





Par ailleurs, Tamsir Faye n’a pas épargné certains membres de la société civile qui, à travers une démarche maladroite, prétextant rechercher la paix et la stabilité du pays, cherchent à extirper ce monsieur des griffes de la justice. Il les invite à faire preuve de plus de lucidité et de responsabilité.