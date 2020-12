Task Force Républicaine : Interrogations autour de l'absence de Oumar Youm

Réunion du Département de l'Apr Mbour

Le coordonnateur départemental de Mbour de l'Alliance pour la République (Apr), Oumar Youm a-t-il boycotté la réunion de la Task Force Républicaine (Tfr) ?

Ou bien ses camarades l'ont-ils purement et simplement rangé aux oubliettes ?





En tout cas cela en a tout l'air, car dérouler un plan d'action avec tous les gros bonnets de l'Apr dans le département de Mbour, sans la présence du coordonnateur Oumar Youm, ça fait débat.





Tfr bouclier et fer de lance du Sénégal Émergent





En effet, plusieurs responsables politiques de l'Apr se sont donné rendez-vous à Saly dimanche soir. Ce, pour prendre "leur responsabilité historique face aux immenses défis auxquels le Sénégal est confronté". Ils s'engagent pour le triomphe de l’idéal républicain en mettant en place un cadre de réflexion, d’échanges, d’animation politique et de formulation de propositions sur la conduite des affaires publiques et la vie de leur parti.





Face aux enjeux qui sont d'ordre économiques, sociaux, sanitaires, culturels et sécuritaires, des forces politiques et sociales populistes et nihilistes, "font preuve de méthodes anarchistes de nature à vouloir imposer les termes d’un débat public qui vise à annihiler les efforts et la bonne trajectoire du Sénégal", a assuré Birame Faye.





En ce sens, la TFR compte "rehausser le débat politique, mettre en lumière les réalisations du quinquennat et se projeter dans le temps utile, le temps de l’action". Avec plusieurs missions à sa corde, la TFR, sous la conduite du Président Macky Sall se veut le bouclier et le fer de lance du Sénégal Émergent.