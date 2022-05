[Vidéo] Taxé de nullard et de voleur: Lat Diop menace publiquement Ousmane Sonko depuis Mbacké

Lat Diop apporte la replique à Ousmane Sonko

Traité de voleur et de nullard dans son fief à Guédiawaye par Ousmane Sonko en janvier 2022, Lat Diop vient de sortir ses griffes. Le Directeur général de la Lonase a apporté une réplique cinglante au député-maire de Ziguinchor.





Visiblement écœuré, ce responsable de l'Apr à Guédiawaye promet la loi du talion à Ousmane Sonko.





"Je m'adresse à Ousmane Sonko depuis Mbacké. Vous m'avez insulté à Guédiawaye lors des élections locales. Mais je ne vous permets plus de citer même mon nom dans mon fief. Et si tu récidives, tu ne vas pas rentrer à pied" a-t-il menacé sous les acclamations de ses militants et ses sympathisants.





En effet, le Directeur général de la Lonase s'exprimait ce dimanche matin à Mbacké à l'occasion d'une rencontre avec ses militants et sympathisants dudit département a appris Seneweb.





En rappel, Ousmane Sonko avait déclaré qu'il était le doyen de Lat Diop d’une année à l’Enam et il n’avait pas le niveau.





"Lat Diop faisait partie des derniers, les moins pertinents. Donc, si aujourd’hui un fonctionnaire comme ce monsieur, vient vous dire qu’il a des millions ou des milliards, c’est un voleur" avait-il accusé lors d'une meeting dans la commune de Golf-Sud.