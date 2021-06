Tekki sur la tournée économique de Macky : "Cela vise à sceller des pactes nocturnes autour du projet gazier"

La découverte du gaz naturel à Saint-Louis et à Kayar en 2015 a poussé le président Macky Sall et ses affidés à mettre de côté l’agenda démocratique qui l’a porté au pouvoir en 2012. Telle est l'analyse de Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki.





Il indique que Macky Sall après avoir mis sous sa coupe le M23, a trahi son combat avec BBY.





"J’en sais quelque chose, j’étais présent. Ce que veut Macky Sall, c’est instaurer un émirat gazier et un des scenarios possibles, après le parrainage de 2019, est le forcing du troisième mandat. Son tour de piste appelé pompeusement tournée économique vise à sceller des pactes nocturnes autour de ce projet funeste. Pas de rubrique tournée économique dans le budget de l’Etat", indique le leader de Tekki.





Il poursuit : "Il a comme modèle le cas Ouattara qui, dans un élan ethniciste, a braqué le Nord musulman de Côte d’Ivoire contre le Sud. En plus, son régime dispose des encagoulés dans la gendarmerie et la police et ainsi que des milices privées appelées microbes. Sans doute, ce modèle fasciste inspire les prédateurs de BBY ; ils veulent recruter au sein de la police et de la gendarmerie leurs nervis pour disposer de forces barbares contre le peuple".





D'après lui, il y a une sorte "de « loi » des prédateurs africains qui dit que pour confisquer le pouvoir, il faut avoir de l’argent, une armée pour soi et un parti politicien, à base régionaliste, ethnique ou religieuse. Ici au Sénégal, les prédateurs de BBY feront face à une tradition démocratique et à une armée républicaine. Imitation n’est pas vérité. Sénégal Tampi".