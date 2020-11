Télécommunication : Free Sénégal lance de nouvelles offres pour ses clients

L'opérateur de téléphonie mobile au Sénégal, Free, a un an de présence sur le marché sous sa nouvelle marque.Une occasion qu'elle a saisie pour faire de grandes annonces. En effet, face à la presse, ce vendredi 27 novembre 2020, au siège de l'entreprise aux Almadies (Dakar), son Directeur général, Mamadou Mbengue, a fait savoir que ces annonces s'inscrivent également dans le cadre de l'anniversaire de Free Sénégal.Selon lui, en un an, Free a fait "énormément de choses".A l'en croire, 55% de la population sénégalaise sont couverts par le réseau 4G de Free et 95% de la population ont accès au réseau".Mamadou Mbengue ajoute que Free a déployé 2500 kilomètres de fibre au Sénégal, avec un accès au câble sous-marin. Ce qui lui fait dire que Free est aujourd'hui à "100% indépendant aussi bien sur les infrastructures nationales que sur les infrastructures internationales".Soutenant que le futur c'est maintenant, le patron de Free a d'emblée renseigné que sa société a lancé de nouvelles offres. Ce, pour donner encore "plus de générosité sur les appels mais aussi plus de générosité sur l'internet".Mamadou Mbengue a, par ailleurs, noté qu'il y a quatre valeurs chez Free. Il s’agit, de l'audace, l'innovation, la proximité et enfin, la valeur du consommateur.