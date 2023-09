["Le Joola", 21 ans après] : Témoignage poignant d'une famille qui a perdu 11 proches

Le 26 septembre 2002, marque une date sombre, celle du tragique naufrage du "Joola" au large de la Gambie, un événement qui continue à hanter la mémoire collective. Cette catastrophe, qui a emporté la vie de près de 2 000 personnes, demeure la plus grande tragédie maritime de tous les temps, dépassant même le tristement célèbre "Titanic" et ses plus de 1 500 victimes.











Deux décennies se sont écoulées depuis ce drame, mais les cicatrices sont toujours profondes dans les cœurs des familles touchées. Parmi elles, le récit poignant de Najib Sagna et Samsidine Haïdara, qui ont perdu 11 de leurs proches lors de ce naufrage.





Pour Seneweb, Najib et Samsidine ont accepté de revivre cette journée douloureuse du 26 septembre 2002, une journée marquée par une série de questions lancinantes qui les ont poussés à s'engager dans la quête de justice dans cette affaire.





Le 26 septembre 2002, une journée orageuse sur les rives de la Gambie s'est transformée en cauchemar inimaginable lorsque "le Joola", surchargé de passagers, a chaviré dans les eaux tumultueuses de l'océan Atlantique. C'était un voyage qui aurait dû les mener vers Dakar, mais qui s'est transformé en une tragédie inoubliable.





Pour Najib et Samsidine, la perte de leurs 11 proches en une seule journée est une douleur qui ne s'est jamais atténuée. Les visages souriants et les voix chaleureuses de leurs bien-aimés continuent de hanter leurs souvenirs.





Mais au-delà de la douleur personnelle, c'est le besoin de réponses qui les anime depuis 21 ans. Les familles des victimes ont été confrontées à de nombreuses questions sans réponse. Comment un tel désastre a-t-il pu se produire ? Pourquoi "le Joola" était-il surchargé ? Qui était responsable de cette tragédie ? Ces questions persistent et sont devenues le moteur de leur quête de justice.