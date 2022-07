[Vidéo] Temps forts du débat Victorine Ndeye / Guy Marius Sagna : Les idées à la place des muscles

Temps forts du débat Victorine Ndeye / Guy Marius Sagna : Les idées à la place des muscles

Le coup a été réussi de mettre aux prises deux têtes de liste du département se Ziguinchor pour présenter de leurs projets aux électeurs en vue des législatives du dimanche 31 juillet prochain. Deux candidats aux parcours différents, l'un, activiste qui se retrouve tête de liste de l'inter-coalition de l'opposition Yaw-Wallù et une politicienne engagée, maire et membre de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar.





Un jeu à égalité réussi par les deux présentateurs du débat à savoir Lamine Ba, correspondant de la RFM et rédacteur en chef de la radio génération FM où le débat s'est tenu. Et Mohamed Ndiaye, chef du bureau APS Ziguinchor, président APIC (Association des professionnels de l'information et de la communication) de la région. Chaque candidat avait droit à cinq minutes de réponse à chaque question posée et que le vis-à-vis n'avait pas droit de couper la parole à la personne interrogée.

Prévu pour 90 mn, ce débat a duré 100 mn à peu près, et a concerné presque tous les secteurs et domaines d'activités. L'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, l'agriculture, l'économie, la justice, entre autres. Les deux candidats ont par ailleurs présenté leurs projets, pour convaincre les Ziguinchorois sur le pourquoi ils devaient voter pour l'une des coalitions.





Pour le candidat de l'Inter-coalition Yaw-Wallù, Guy Marius Sagna, pas question de voter un budget d'un ministre sans que les salaires des travailleurs ne sont pas revus à la hausse pour des secteurs comme la santé, l'éducation, la sécurité, entre autres. " Plus question de salaires de 40.000 F". Il prône la réédition des comptes et "justice pour toutes les personnes tuées, torturées emprisonnées malhonnêtement". GMS assure qu'en outre s'il est élu, il ne fera que siéger à l'Assemblée, taquinant ainsi son adversaire.





Cependant, Victorine Ndeye bien que ne voulant s'attarder sur ces questions de cumul de poste promet de travailler pour l'amélioration des conditions de vie de la population du département de Ziguinchor. Elle demande à l'opposition de reconnaître les progrès et les investissements réalisés par le régime en place, bien que tout n'est pas rose selon elle. Ainsi, elle prône l'orientation des jeunes vers des secteurs porteurs, vers l'auto-emploi, et compte demander au gouvernement de faire beaucoup plus d'efforts, dans l'accès à l'eau dans certaines zones, à l'électricité, à la santé. " Ziguinchor doit avoir un hôpital de la même envergure que Sédhiou, car état une zone sous-régional", réclame la Maire de Niaguis.