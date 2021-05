Tension à Jérusalem: Ld Debout dénonce « les condamnations diplomatiques timides et timorées » de la communauté internationale

« Des condamnations diplomatiques timides et timorées », c’est ainsi que Ld Debout qualifie la réaction de la communauté internationale face à l’escalade de la violence née des agissements de l’Etat d’Israël. Dans un communiqué, la LD Debout « exprime son indignation totale et absolue devant une telle situation et exige du gouvernement sénégalais, de sortir de son confort diplomatique et protocolaire et à se joindre à la lutte légitime des démocrates et citoyens du monde épris de justice mobilisés en faveur d’une Palestine Etat indépendant et libre ».





Elle dénonce également, sans équivoque et de manière énergique, « les condamnations diplomatiques timides et timorées qui se gardent, maladroitement, de FROISSER et de FACHER le véritable agresseur qu’est le gouvernement israélien, à l’image de celle du Président Macky Sall dont le pays préside pourtant depuis 1976 le Comité des Nations Unies pour les Droits Inaliénables du Peuple Palestinien ».





Ainsi, la LD Debout appelle la communauté internationale à « prendre ses responsabilités devant l’histoire et d’arrêter le vagabondage guerrier d’un Premier ministre israélien en mal de popularité, pire empêtré dans des scandales de corruption qui l’exposent devant la justice, mais qui croit malheureusement et dangereusement qu’il peut redorer son blason en massacrant de pauvres populations civiles palestiniennes ».