Tension au Sénégal : Aïssata Tall Sall fera une importante déclaration devant le parlement européen

La situation socio-politique très tendue au Sénégal, en proie à de violentes manifestations au début du mois de juin, inquiète toute la communauté internationale. Celle-ci a montré, à travers des communiqués et déclarations, toute sa préoccupation face à l’escalade de violence dans le champ politique sénégalais charriée par la condamnation à 2 ans de prison de l’opposant Ousmane Sonko.