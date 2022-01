Tension en Casamance : Dr Annette Ndiaye Seck appelle Macky Sall à "ouvrir des négociations sincères et inclusives avec le Mfdc"

Dr Annette Seck Ndiaye, directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna) et par ailleurs présidente du Conseil départemental de Sédhiou, s'inquiète sur les attaques entre les rebelles et les militaires en Casamance ces derniers jours.





Sur ce, elle exige à l'Etat du Sénégal d'ouvrir immédiatement des négociations sincères et inclusives avec le Mouvements des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC).