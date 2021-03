Tension politique au Sénégal : Guillaume Soro s'attriste

La tension politique et les manifestations pro-Sonko qui se déroulent actuellement au Sénégal, n'ont pas laissé indifférent l'opposant ivoirien Guillaume Soro. Et c'est à travers son compte Twitter qu'il a réagi.





«L’ivoirien et l’Africain que je suis, ne peux demeurer indifférent, face au regain de tension dans ce pays #Senegal si cher à mon cœur», a-t-il tweeté.





Et d'ajouter : «Je m’attriste de ce qui y arrive et qui, hélas, me rappelle le recul démocratique survenu en Côte d’Ivoire, avec le viol de la Constitution. #FreeSenegal.»