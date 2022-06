Tension politique : Souleymane Ndiaye,responsable Apériste s'en prend à Ousmane Sonko

La tension politique est préoccupante en ce moment au Sénégal. Pouvoir et opposition se renvoient la balle. Chacun indexe l'autre d'être responsable de la situation actuelle. Le directeur des infrastructures aéroportuaires, par ailleurs responsable Apériste, accuse l'opposition d'être responsable. Souleymane Ndiaye dénonce ainsi les appels permanents à la violence lancés par certains opposants. En outre, il précise, d'un ton ferme, que personne ne peut empêcher la tenue des élections Législatives prevue le 31 juillet prochain.