Tensions à Ziguinchor : BBY/Bignona fustige et déplore les appels à manifester de Sonko et de Pastef

Les cadres de la coalition au pouvoir de BBY/Bignona fustigent les appels à la désobéissance du leader du Pastef provoquant des séries de manifestations.





Selon ces membres, ces actes de violence et appels à manifester sont la seule stratégie des dirigeants de Pastef au niveau du département de Bignona.





Selon l'ancien maire de Djignaky et ex-directeur du Crouz Moustapha Lô Diatta, les arguments avancés pour la conquête de la majorité des communes de Bignona par les élus de YAW et de Pastef en particulier tombent d'eux-mêmes. Il affirme qu'ils ont en en face des gens "incapables, incompétents, des gens qui n'arrivent pas à satisfaire les besoins des populations".





Portant la parole des cadres de Benno Bokk Yaakaar, Moustapha Lô Diatta dresse à l'occasion un bilan sombre de la gestion des collectivités de Bignona depuis l'arrivée des camarades d'Ousmane Sonko. "Aucune de nos communes sous contrôle du Pastef ne marche", indique le porte-parole du jour.

Les camarades de Macky Sall affirment être en face de gens engagés que pour la violence, des gens qui ne militent et posent que des actes et actions de violence qui sont à l'origine des manifestations regrettables notées à Bignona et un peu partout dans la région de Ziguinchor.





Parlant de la Présidentielle de 2024, ces membres de BBY réitèrent la candidature de Macky Sall, chef de l'État. Ils affirment que le bilan de leur chef de file ne souffre d'aucune contestation.





Ces cadres de la mouvance présidentielle de Bignona lancent déjà l'opération unitaire pour la reprise des bastions perdus dans le département et ainsi donner l'avantage à leur candidat le président Macky Sall.