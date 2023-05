Tensions à Ziguinchor : Des jeunes interpellent Macky Sall et les chefs religieux pour un retour au calme

"Notre ville est sous tension, voire très affectée de façon très remarquable, ce qui nécessite une aide en urgence”, entonne Mouhamadou Bamba Dieng, président de ces jeunes regroupés au sein d'un mouvement dénommé " Nous les bons présidents ", à l'entame de ses propos. Face à la presse Mouhamadou B Dieng et ses camarades ont voulu lancé un message solennel à tous les dirigeants, aux chefs religieux et particulièrement au Président de la République Macky Sall, sur ces tensions qui sapent la quiétude des Ziguinchorois ces derniers jours et sèment le désordre.







Ces jeunes qui se disent soucieux de la paix dans la région, interpellent le Chef de l'État et tous les autres leaders politiques sur l'instabilité notée dans le système scolaire ces derniers jours. Des cours suspendus pour certains et perturbés pour d'autres.





L'incendie orchestré au Lycée Djignabo lors des dernières manifestations a suscité l'inquiétude de ces jeunes, qui affirment que “l'heure est grave en cette fin du second semestre” Pour le président du mouvement " Nous les bons présidents", “l'économie est affaiblie dans cette partie du pays de jour en jour, classée parmi les cinq plus pauvres du pays”. “Ces manifestations qui ne laissent en rade aucun secteur économique, social et même sanitaire de la région, et qui n'épargne aucun citoyen de la ville, jeunes, vieux, bien portants ou malades, méritent une solution sans appel”, lance-t-il.

Ces jeunes dénoncent en outre tous ces événements douloureux, occasionnant des morts et blessés et appellent à la fin de ces hostilités.