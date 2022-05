Tensions au sein du mouvement de Pape Djibril Fall : Un membre de "Diourbel d'abord" défend le journaliste et dément Pape Thiam... [VIDÉO]

Après la sortie fracassante de Pape Thiam, leader du mouvement "Diourbel d'abord" et désormais ex membre de la coalition "Les Serviteurs" de Pape Djibril Fall, un autre membre du même mouvement a affiché sa loyauté au journaliste candidat aux législatives. Khadim Sylla a démenti les propos de son camarade de Diourbel notamment sur l'épineuse question de la collecte des parrainages. Il met sur le compte de la frustration la sortie et fracassante de Pape Thiam.

L'intégralité de son intervention sur la vidéo ci-dessous.