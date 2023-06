Tensions au Sénégal : Aissata Tall Sall a échangé avec le représentant régional du Haut-Commissariat aux Droits de l'homme en Afrique de l'Ouest

Aissata Tall Sall a reçu au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Ayeda Robert Kotchani, représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme en Afrique de l'Ouest.





La ministre a eu une discussion franche et ouverte sur la situation actuelle du pays avec lui, selon une note du département des Affaires étrangères. "J'ai pu lui exposer les actes de violence et d'agression dont le Sénégal a été l'objet et notre ferme détermination, malgré cette situation déplorable, à respecter et faire respecter les Droits de l'homme et les libertés", a dit Aissata Tall Sall.





Elle affirme avoir convenu avec le haut-commissaire de continuer à travailler ensemble dans la transparence afin de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens sénégalais.