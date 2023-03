Tensions et violences: le général Moussa Fall monte au créneau

Le général Moussa Fall sort de sa réserve. Il s’est prononcé sur la situation du pays hier lors d’une conférence religieuse organisée par les femmes des gendarmes à la caserne Samba Diéry Diallo.







A cette occasion, le patron de la gendarmerie nationale a soulevé les tensions notées ces derniers jours au Sénégal ainsi que la sécurité des citoyens sénégalais. Il affirme que la gendarmerie nationale fera tout le nécessaire “pour assurer la protection des citoyens et leurs biens”. D’après lui, “la gendarmerie ne va pas reculer face aux manifestants qui veulent plonger le pays dans le chaos”.





“S’ils pensent pouvoir faire tout ce qu’ils veulent dans ce pays, ils se trompent lourdement, a estimé le Général Moussa Fall. La gendarmerie est là et va veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Je rassure tout le monde”.





Le chef de la gendarmerie a par ailleurs relevé que “l’Etat du Sénégal a pris des mesures fermes pour sanctionner les personnes qui veulent créer le désordre”.