Tensions Macky Sall-Ousmane Sonko : Un analyste gambien s’inquiète pour la sécurité de la Gambie

Au Sénégal, la tension politique entre le président Macky Sall et l’opposant Ousmane Sonko ne laisse pas de marbre le criminologue et analyste gambien Modou Lamin Faye. L’homme craint que cette situation ne menace la sécurité et la stabilité de la Gambie.







«Si le gouvernement sénégalais ne peut pas mettre de l’ordre dans sa maison, comment pouvons-nous, nous, attendre à ce qu’il mette de l’ordre dans notre maison ? Si le gouvernement sénégalais ne peut pas se protéger en interne, la Casamance pour être précis, pourquoi devrions-nous être si à l’aise de laisser la sécurité du peuple gambien entre leurs mains ?», s’est interrogé le criminologue dans des propos rapportés par le site d’informations The Point.





Négocier une paix entre Macky Sall et Ousmane Sonko





Il invite le président gambien Adama Barrow à engager des discussions avec l’Union africaine et la Cedeao, afin de négocier une paix entre le président sénégalais Macky Sall et son opposant Ousmane Sonko. Car ce serait une erreur de fermer «les yeux sur ce qui se passe à Dakar», poursuit-il, convaincu qu’une "quelconque instabilité au Sénégal constituera une menace pour la stabilité de la Gambie".





«S’appuyer fortement sur des forces militaires extérieures pour protéger notre nation…»





L’analyste a, par ailleurs, invité les autorités gambiennes à travailler de sorte que l’armée soit capable d’assurer pleinement la sécurité du pays. «Être l’allié d’un pays voisin ou d’autres pays est une norme, mais laisser votre pays dans un état vulnérable est dégradant et irrespectueux envers nous en tant que pays… S’appuyer fortement sur des forces militaires extérieures pour protéger notre nation, c’est comme dépendre de quelqu’un pour fournir de la nourriture et un abri à votre famille. En cas de malentendu, ils nous donneront une leçon en coupant tout approvisionnement ou soutien. Nous serons toujours leur marionnette et nous les mépriserons toujours…», a déclaré Modou Lamin Faye.