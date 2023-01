Tensions politiques : Adama Lam plaide l'amnistie générale

Adama Lam, President, Cnes

Le débat politique pollue le secteur économique du pays. Les conséquences sont réelles et déjà visibles sur l’entreprise, selon le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes). Adama Lam était l’invité du "Jury du dimanche" sur iRadio.





Pour lui, il y a de quoi s’inquiéter. En effet, dit-il, les investisseurs préfèrent attendre un peu, question de comprendre de quoi demain sera fait, pour booster leurs investissements. "Nos membres, pour la plupart, sont avertis sur la nécessité d’augmenter les capacités d’investissement et des initiatives. Seulement, la réponse est toujours la même : il faut attendre un peu. On ne sait pas de quoi demain sera fait", se désole l’invité de Mamoudou Kane.





Et pour justifier cette position des investisseurs, il explique que les événements de mars 2021sont encore présents dans les mémoires. "Il y a une crise qui est là et qui est très profonde. Ces deux contraintes-là (débat sur le troisième mandat et l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko) font que le pays est dans une expectative".





Il invite alors à "crever l’abcès", pour éviter que l'économie et l’entreprise ne soient sacrifiées à l’autel des ambitions politiques". "Le chef de l’État détient les cartes et doit faire quelque chose sur le plan juridique et politique, dit-il. Il va même plus loin et plaide pour une "amnistie générale".