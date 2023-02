Tensions politiques : Me Moussa Diop dénonce une campagne avant l’heure

Me Moussa Diop, ex membre de Yewwi

L’appel au calme des chefs religieux est légitime. Il est inadmissible de commencer la campagne comme ça, à un an de la Présidentielle prévue le 25 février 2024. L’avis est du leader de l’Alternative générationnelle/Jotna. Maitre Moussa Diop, invité de l’émission "Grand Jury", a d’ailleurs disqualifié Macky Sall. Ce, pour dire que "ces dirigeants, qui se sont battus contre un 3e mandat jusqu’à ce qu’il y ait des morts, en 2012, auraient dû être les dernières personnes à penser à un 3e mandat, qu’ils l’appellent 2e quinquennat ou autrement.





Pour l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, tous ceux qui se lèvent, aujourd’hui, pour faire des investitures de fait sur la place publique, mais pas de droit, veulent juste sauvegarder leur poste.





Revenant sur les incidents survenus après le renvoi (au 16 mars prochain) du procès opposant Sonko, pour diffamation, au ministre Mame Mbaye Niang, l’avocat estime que la "liberté de circulation ne veut pas dire faire ce qu’on veut. Sonko est sorti du véhicule sur la corniche, pour faire une sorte de caravane ou de parade. En ce moment-là, c’est une législation autre qui s’applique du fait des attroupements qui se forment. L’article 92 du Code pénal est clair. Les forces de l’ordre ont le droit de disperser ces attroupements pouvant se transformer en manifestation".





Il ajoute que, sans déclaration préalable, Sonko a agi de la sorte à la Patte d’Oie Builders, à Colobane, puis aux Parcelles-Assainies, en refusant d’obtempérer.





"Mon combat est de mettre fin à la bipolarisation de l’arène politique"





S’exprimant sur les tensions politiques, l’ancien coordinateur de la coalition Macky2012, entre 2019 et novembre 2020, a regretté "la bipolarisation de l’arène politique entre le président finissant et sortant (Macky Sall) et le leader de Pastef (Ousmane Sonko)".