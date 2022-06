Tensions politiques : Pape Diop, Pape Djibril Fall et d'autre leaders contre un report des élections

Alors que leurs camarades opposants sont en train d’affronter les forces de l’ordre à Ziguinchor et à Dakar pour tenir leur marche prévue ce vendredi et qui a été interdite, les leaders des coalitions G4 profite de l’occasion pour exiger la tenue des élections législatives à date échue. En effet, dans une déclaration commune signée jeudi et dont Seneweb détient copie, BOOK GUISS GUISS, BUNT-BI, NATANGUE, les SERVITEURS estiment que les politiques « doivent préserver » la démocratie sénégalaise en tenant ces élections le 31 juillet prochain.





Nous, leaders des coalitions (G4) BOKK GUISS GUISS, BUNT-BI, NATANGUE ASKAN WI, les SERVITEURS appelons au respect du calendrier républicain et de la Constitution. En Démocratie, seul le peuple est souverain et a le pouvoir de choisir ses représentants. Face aux crises multiples et multiformes, nous devons préserver le modèle Sénégalais de démocratie en tenant les élections législatives le 31 juillet 2022 », lit-on dans le texte.