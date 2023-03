Tensions sociales : Des organisations de la diaspora sermonnent la classe politique

La Mission conjointe de la diaspora africaine en Europe, le groupe Agir Europe Afrique, l’Union des jeunesses de la Communauté Monétaire de l’Afrique Centrale (UJ-CEMAC) et l’organisation mondiale de la paix ont tenu une rencontre avec la presse ce 29 mars 2023. Dans une déclaration rendue publique, ces ONG internationales regrettent le fait que la situation du Sénégal soit crispée par «une procédure de justice contre une personnalité du pays, membre de l’opposition politique».







Les membres de ces organisations disent ne pas comprendre qu’une procédure normale et ordinaire de justice puisse être utilisée pour jeter des populations dans les rues et occasionner des pertes en vie humaine et des dégâts matériels.





Ce regroupement exhorte les acteurs politiques à calmer leurs différents partisans et à laisser la justice faire librement son travail. La Mission conjointe de la diaspora africaine en Europe, le groupe Agir Europe Afrique, l’Union des jeunesses de la Communauté Monétaire de l’Afrique Centrale (UJ-CEMAC) et l’organisation mondiale de la paix appellent les Sénégalais, “à rester sourds à ces appels à manifester”.